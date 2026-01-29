吳怡萱捲土重來回鍋參選議員 點名藍白合唯鍾小平例外

2026年台北市議員選情升溫，其中北市第五選區（中正、萬華）競爭激烈，本屆落選頭白營吳怡萱也捲土重來。（本報資料照片）

2026年台北市議員選情升溫，其中北市第五選區（中正、萬華）競爭激烈，除了捲入京華城案的藍營現任議員應曉薇女兒應佳妤積極投入選戰，不排除以無黨籍參選，本屆落選頭白營吳怡萱也捲土重來，她29日表示，會努力整合該區超過2成的民眾黨支持者與第三勢力選民，「拿不下來，就是愧對柯文哲、黃國昌栽培。」她也強調，雖然藍白合被視為大方向，但藍營議員鍾小平就是其中的「例外」。

吳怡萱本屆以些微差距，約1000多票落選，吳怡萱今接受廣播節目專訪時表示，過去4年間她並未離開地方，而是定期選民服務、法律諮詢及舉辦親子活動，相比4年前大眾對民眾黨及對她的不熟悉，她認為現今情況已大不同。

吳怡萱說，參考2024年總統大選數據，民眾黨在中正萬華區的政黨票超過2成，她將這些偏向「非藍非綠」及支持第三勢力的選民視為積極爭取的對象，若能有效將這2成政黨票轉化為個人選票，將是她奪下這一席的重要關鍵，她將這次選戰視為「自己與自己的挑戰」，必須超越4年前的表現，「拿不下來，就是愧對柯文哲、黃國昌栽培。」

此外，吳怡萱表示，雖然藍白合被視為大方向，但鍾小平對柯文哲的抹黑，且道歉不到位等種種因素，直言鍾小平就是其中的「例外」，至於應曉薇在本屆選舉是第一高票，若其女應佳妤代母出征，並順利轉移應曉薇的基礎票源，將是極大的威脅，地方甚至傳出藝人于美人可能參選，都是選戰的未知數，因此隨時督促自己不能鬆懈。

