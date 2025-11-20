吳怡萱生了！曬女兒「吳花果」小手拉大手全家福 柯文哲、黃國昌送祝福

民眾黨發言人吳怡萱今（20）日發文分享女兒「吳花果」已於11月15日上午平安出生。（翻攝自臉書吳怡萱粉絲專頁）

民眾黨發言人吳怡萱今（20）日發文分享女兒「吳花果」已於11月15日上午平安出生，吳怡萱表示，當她在寶寶耳邊說「果果，不哭，是媽媽喔」，女兒竟奇妙地安靜下來，「心連心的脈動，這一刻的感動，我永遠不會忘記」。

吳怡萱在臉書貼文中寫道：「人家都說，孩子會自己選擇離開媽媽肚子的時間，而我可愛的寶寶迫不及待要跟這個世界打招呼。」當女兒初生放置於胸前時，「好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足」，吳怡萱表示，她在寶寶耳邊說「果果，不哭，是媽媽喔」，女兒竟奇妙地安靜下來，「心連心的脈動，這一刻的感動，我永遠不會忘記」。

廣告 廣告

她回顧過去9個多月的孕程：「兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，吳花果陪跟著我，一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，一起經歷了孕期諸多不適。」並描述女兒的模樣「眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著我和神隊友的影子」。

她也表示，孩子出生讓生活變得不同，「身體一邊要從生產後恢復，另一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安」，她感謝丈夫與家人的支持陪伴，一起迎接吳花果的到來。

貼文一出，柯文哲留言獻上祝福「恭喜怡萱，祝福媽媽跟寶寶都健健康康！」現任黨主席黃國昌、立法院黨團主任陳智菡等政黨同仁也紛紛留言祝賀。

更多鏡週刊報導

言情小說時代落幕！席絹《最後一封情書》宣布封筆：我們輝煌過，我們不抱怨

週六小雪！「4生肖」恐小病不斷 命理師揭開運養生祕方

「ATM、1988都說已領」 新北婦憂普發1萬元遭盜領急報警