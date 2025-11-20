吳怡萱生了！柯文哲、黃國昌獻祝福 另位準媽咪黃瀞瑩喊「排隊中」

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨傳出喜訊！即將投入台北市議員選戰的民眾黨發言人吳怡萱，今（20）日在臉書報喜，表示女兒「吳花果」已在15日上午出生，並表示當女兒趴在她的胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，當她在女兒耳邊說：「果果，不哭，是媽媽喔。」女兒竟然真的神奇地不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，她永遠不會忘記。

（圖／翻攝吳怡萱臉書）

吳怡萱今天在臉書發文，稱她可愛的寶寶迫不及待要跟這個世界打招呼，2025.11.15 07:07，吳花果出生了。「當她趴在我的胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，當我在她耳邊說：『果果，不哭，是媽媽喔。』她竟然真的神奇地不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，我永遠不會忘記。」

吳怡萱稱，九個多月來，兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，吳花果陪跟著她，一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，一起經歷了孕期諸多不適，這個小小的生命，神奇地在她的肚子裡一天天長大。她曾無數次想像吳花果的長相，這幾天終於看到，眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著她和神隊友的影子。

吳怡萱表示，孩子的出生，讓生活變的很不一樣，身體一邊要從生產後恢復，另一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安，謝謝老公跟家人的支持與陪伴，讓我們能一起迎接吳花果的到來。最後，也謝謝馬偕醫院的醫護人員，讓他們像家人般被悉心照料。

而貼文貼出後，不少民眾黨黨公職都在貼文下留言祝賀，前主席柯文哲稱，「恭喜怡萱，祝福媽媽跟寶寶都健健康康！」現任主席黃國昌也說「恭喜怡萱，祝福媽媽和寶寶都健康平安！」也即將當媽媽的台北市議員黃瀞瑩也留言「恭喜美麗的媽媽！劉一手排隊中」。



