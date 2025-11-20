吳怡萱誕下愛女「吳花果」喜曬全家福 柯文哲、黃國昌獻祝福

民眾黨新聞部主任吳怡萱誕下女兒「吳花果」！今（20）天上午她在臉書PO出「全家福」公布喜訊，表示人家都說，孩子會自己選擇離開媽媽肚子的時間，而她可愛的寶寶迫不及待要跟這個世界打招呼，「2025.11.15 07:07，吳花果出生了。」

初為人母的吳怡萱在文中寫道，「當她趴在我的胸前時，好小、好脆弱，哭聲卻宏亮且中氣十足，當我在她耳邊說：『果果，不哭，是媽媽喔。』她竟然真的神奇地不哭了，心連心的脈動，這一刻的感動，我永遠不會忘記。」

吳怡萱也說，九個多月來，兩顆心臟同時跳動，從發現兩條線、第一次透過超音波相見，女兒吳花果陪跟著她一起呼吸、一起感受喜怒哀樂，一起經歷了孕期諸多不適，這個小小的生命，神奇地在她的肚子裡一天天長大。

吳怡萱透露，自己曾無數次想像女兒的長相，直到這幾天終於看到她，眼神清澈透亮、嘴唇紅潤小巧、手指纖長，每個地方都藏著自己和神隊友先生的影子。而孩子的出生，也讓生活變的很不一樣，身體一邊要從生產後恢復，另一邊要學著當一個母親，有時匆匆忙忙、手忙腳亂，有時也會徬徨、不安，她感謝老公跟家人的支持與陪伴，一起迎接吳花果的到來。

貼文一出，民眾黨公職紛紛留言送上祝福，前黨主席柯文哲祝賀寫道，「恭喜怡萱，祝福媽媽跟寶寶都健健康康！」現任黨主席黃國昌、民眾黨副祕書長許甫、立法院黨團主任陳智菡等人也先後送上祝福，其中，台灣民眾黨臉書幽默留言，「恭喜！祝福怡萱跟吳花果健健康康！關於生子加薪的部分請洽台北柯先生」。

責任編輯／陳盈真

