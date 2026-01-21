吳怡萱、許甫確定參戰！民眾黨提名10人選議員 名單、選區出爐了

即時中心／高睿鴻報導

今（2026）年底全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，就連規模不如藍綠兩大政黨的台灣民眾黨，都想在這場選戰割據一方；白營今（21）日舉行中央委員會，會中核定直轄市、縣市第4波議員提名名單。這次共有10位被提名人，主席黃國昌評論稱，提名的每位夥伴都是強棒、即戰力，具備紮實的專業背景、實務歷練完整、服務熱忱，期勉未來繼續努力深耕基層、貼近民意，以最大努力回應民眾期待、爭取鄉親朋友的支持。

據悉，這波10位議員提名人包括：基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝。黃國昌要求眾人，用行動將地方的問題一項項解決，讓家鄉一步步變得更好。

黃國昌稱，民眾黨必須以120分的努力對台灣人民負責、積極解決問題；每位參選人也要爭取，讓自己成為最好的選擇。民眾黨另指，黨已正式公布「2026顧台灣9支箭」政策綱領，內容涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，讓人民站得更穩、活得更好、走得更遠。

同時，他也說道，與中國國民黨的共同政見正在推進當中，兩黨智庫仍持續密集磋商，將盡快向各界報告；他說，在野陣營始終秉持「服務對象是所有人民」的核心精神，基於政策與理念合作，積極落實聯合治理精神，負責任撐起這個國家。

