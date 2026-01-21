吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐

民眾黨黨主席黃國昌。（圖／東森新聞）





近期國內政壇相當熱鬧，不只是立法院為了法案吵翻天，地方基層的選戰煙硝味也越來越濃。台灣民眾黨在今日（21日）召開中央委員會，一口氣公布了最新的議員參選名單與政策藍圖，展現出白營在2026年選戰中不想缺席的企圖心。

現場不只點將，主席黃國昌更是火力全開，針對賴清德總統拒絕出席國會審查彈劾案、以及退休警消權益受損等議題大聲疾呼，誓言要當台灣人民最堅實的靠山，讓民眾在藍綠之外有更好的選擇。

第四波議員名單出爐

民眾黨今日核定通過了第4波議員提名名單，這次共有10位強棒入列，名單分佈相當廣泛。台北市部分有松山信義區的許甫與中正萬華區的吳怡萱；新北市由板橋區林子宇與中和區陳怡君出戰；基隆市則是中山區呂承祐；竹苗地區包含新竹縣陳岫玫、徐勝凌，以及苗栗縣蔡君婷、林志學；甚至離島澎湖也由莊國輝代表參選。

廣告 廣告

黃國昌期勉這10位夥伴要以120分的努力深耕基層，強調名單中每個人都是擁有紮實背景的即戰力，目標是要用行動將地方問題一項項解決。

黃國昌痛批總統拒出席國會審查

除了選戰佈局，黃國昌在會中也針對憲政僵局表達強烈不滿。對於賴清德總統遭彈劾後拒絕列席國會審查，黃國昌痛批這簡直是荒腔走板，認為總統僅以便籤回覆立法院是明目張膽地架空民主，獨裁心態顯露無遺。他特別借鏡南韓近期彈劾總統的案例，強調當時有執政黨立委良心發現才守住民主，因此他公開呼籲，希望民進黨內也能出現14位有良心的立委挺身而出，共同支持彈劾案，不讓個人意志凌駕於國家法律之上，守護台灣辛苦建立的憲政秩序。

替退休警消發聲

在具體民生法案與權益維護上，民眾黨也採取了實質行動。針對行政院未依法編列警察人員人事條例預算、導致警消退休金遭到苛扣的爭議，民眾黨已正式無償替退休警消啟動團體訴訟。目前全台23個收件站已經收到超過1300件委託，第一階段收件將在1月23日截止。黃國昌承諾，黨部會在2月初正式提起訴訟，絕對不會坐視政府剝削一生奉獻國家的警消人員。此外，會中也預告了第5波提名選區將包含台中與彰化，報名登記作業將於明日正式啟動。

更多東森新聞報導

黃國昌等6人辭立委 立法院證實民眾黨2月大換血

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人請辭、2人續留

柯文哲滿血復活祭兩手策略 對黃國昌小藍路線踩煞車

