吳怡農下午交參選意願書！王世堅連說4次「很好」：要借服務處、戰車都行

有意爭取台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，昨晚表態今（31）日下午兩點將赴民進黨中央交登記參選意願書，積極投入2026選戰。民進黨立委王世堅被問到此事，立馬脫口4次「很好」，他說目前還沒聽說有其他人交意願表，自己就是全力支持吳怡農，要借服務處或戰車都沒問題。

王世堅今早聽到吳怡農將在下午交意願書後，在立法院受訪時直呼「很好，很好，很好，很好」。（資料照）

民進黨選對會盤點2026縣市首長潛在人選，徵召區縣市開放有意願者向黨中央交參選意願書，繳交期限至今天下午5點截止。吳怡農日前表態會交表，也說盼能以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

王世堅今早聽到吳怡農將在下午交意願書後，在立法院受訪時直呼「很好，很好，很好，很好」，並說吳怡農參選，他一定盡全力幫忙，像吳怡農前兩次選立委也都有全力幫忙，有把服務處借給吳使用，要借用戰車也沒有問題，「我鼓勵他參選，很好。」

媒體詢問，吳怡農是否為黨內最好候選人，或有其他更好人選？王世堅說，民進黨一定會推出最強的人，但吳怡農是否是最強人選，要看還有沒有其他人交參選意願書，但他現在會先支持吳怡農，自己以前也支持過他。

對於自己是否可能在登記截止前遞表？王世堅直言絕對不會，他說要讓最強的人出來，而他知道自己不是最強的。媒體追問，若民眾認為是最強？王世堅說「不會啦，我認為不可能有這個情況」，自己一定會支持黨內推出的候選人，不管候選人跟他過去有沒有私交，這都是其次，只要通過黨內初選就一定是最強，自己一定會支持。

王世堅也進一步說，只要是誰出線，他就會支持誰，現在好像還沒有其他人說要報名，當然現在就是支持吳怡農，吳前兩次選立委，他都有幫忙，前兩次沒選上，他也覺得很可惜，這次一定支持吳怡農。

