吳怡農不認輝達是政績？藍議員：那要翡翠水庫鋪光電才滿意？

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市政府24日宣布，已與新光人壽正式完成塗銷地上權解約，土地也回歸市府，後續將繼續與輝達推動專案設定地上權等事宜。然而，有志參選北市市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則認為，這不該算是市府政績。對此，國民黨台北市議員曾獻瑩今（25）日反嗆，若排除市府在整個過程中的努力，恐怕任何市政成果都將被貼上「不算政績」的標籤，「難道要把翡翠水庫鋪滿光電板，才叫政績嗎？」

吳怡農今日接受廣播專訪，談及蔣萬安市府上任以來的表現。針對蔣市府表現，他直言仍有很多需要檢討地方。關於輝達案，他表示，市府拖到最後一刻才積極解決問題，因此輝達的狀況應該不是蔣萬安選舉的政績。

廣告 廣告

曾獻瑩指出，輝達在與北市府協商中，明確表示地上權必須回到市府手中是關鍵要件，只有市府先與新壽合意終止原有契約，收回地上權，才可能與輝達簽訂新的地上權合約。根據北市府與新壽的合約，新壽本身並不能直接將地上權轉讓給輝達，所以市府要求解約、塗銷登記，是為了合理合法取得土地，為輝達打造進駐空間。

他強調，從與新壽協商解約、地政局加速完成法定程序、產發局啟動後續審查，到市府與中央部會協調並最終完成地上權塗銷，全流程都在合法架構下迅速推動，為輝達後續設定地上權及提出投資計畫鋪平道路。

曾獻瑩表示，沒有市府各局處的跨部門整合，以及市議會跨黨派議員的支持，輝達不可能在短時間內取得進駐所需的法律條件。「輝達進駐帶來的是產業布局與城市發展，這些都是市民實際看得見的改變，也是值得肯定的市政成果。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

未來銷售恐不如預期？蘋果罕見裁員 20年資深員工也深受影響

黃子佼涉持兒少性影像 二審判1年半緩刑4年