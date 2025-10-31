吳怡農交參選意願書！ 律師6理由「只支持王世堅出戰」：至少多10萬票
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
即將迎來2026選舉，曾傳出是民進黨的台北市長提名人選、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布，今(31)日下午2點將親赴中央黨部登記參選意願。對此，律師林智群則直言「民進黨推什麼吳怡農是沒用的，反正台北市怎麼樣都選不贏」，還不如讓立委王世堅當奇兵，至少多10萬票。
林智群表示，自己在北市目前只支持王世堅，直言「民進黨推什麼吳怡農是沒用的」，並列出6點理由，包含台北市民喜歡的高學歷、帥什麼的，吳都有，但他不是自己人就沒用；吳的演講基本上沒魅力可言，王世堅剛好相反，至少講話好笑有梗，年輕人很吃這一套，反正台北市怎麼樣都選不贏，還不如讓王世堅當奇兵。如果民進黨最後推吳，看起來就是門面擔當，想說首都不能派不夠稱頭的人；如果要論長相，阿北那種的都可以當選台北市長了，王世堅為什麼不能？王世堅在台北市經營很久，對台北市的市政很熟（我認爲比阿北跟蔣萬安都熟），真的當選可以馬上上手。
隨後又發文表示，有人說沈伯洋、苗博雅比較適合選台北市長，他們言之有物、邏輯清楚等等，「在台北市，言之有物、邏輯清楚，可以當飯吃嗎？可以當飯吃的話，大安區怎麼會是羅智強這種咖？松信區怎麼會是900芯這種咖？」
林智群認為，選舉就是戰爭，不是辦家家酒，也不是在給民眾上課，派斯文人看起來比較體面沒錯，但選不贏就沒用，「你說你是斯文人，蔣萬安看起來不斯文嗎？在這種絕地，就是要打奇兵牌，不然沒有機會。烏克蘭總統澤倫斯基，之前是搞笑藝人，出來選時，大家也是當笑話看，最後大家亂投票，竟然贏了！」
林智群說「台北市市長，從馬總統開始到現在，哪個不臭不無能的？台北市民喜歡臭豆腐，你就不要準備什麼高級牛排餐嘛！他吃不出好壞，你給他高級牛排說這塊肉多高檔，有個屁用？恰吉當市長，每年萬聖節都很有梗，不投嗎？」 指出王世堅可以發誓「萬一選上台北市長，他就去跳燕圾湖」，而年輕人為了看跳燕圾湖，至少多10萬票。
不過，王世堅本人沒有登記參選的意願，直言「要讓最強的人出來，我知道我不是」，也強調若吳怡農參選，他一定全力相挺。
