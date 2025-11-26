吳怡農亮出最新民調 不論政黨傾向都輸「他」

壯闊台灣創辦人吳怡農今天公布民進黨5位潛在台北市長參選人的互比式民調，。（圖／李智為攝）

2026年民進黨台北市長人選誰將與蔣萬安一決高下，備受關注。壯闊台灣創辦人吳怡農今天（26）公布民進黨5位潛在台北市長參選人的互比式民調，指出在「綠營支持者」及「非藍白支持者」之中，他都輸給潛在人選民進黨立委王世堅，成為第二名。對此，他說，第二名當然不值得慶祝，但5個人選中，他是目前唯一表達意願參選、要為台北做事的人，接下來他一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人支持。

吳怡農秀出民調，在「非藍白支持者」中，民調目前第二，落後王世堅8.9個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選。同時，「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選。

而在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7％，領先吳怡農的20.3％，兩者的2.4個百分點差距在誤差範圍內。若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的24.2％支持度領先其所有人，吳怡農的15.3%仍位居第二，但落後8.9個百分點。在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農獲得最廣泛的第二支持：12.8%。接續為鄭麗君的8.1%，以及沈伯洋與林右昌的7.8%。

吳怡農表示，自己目前現階段民調還不是第一名，不感到意外，但與王世堅的差距僅有 2.4 個百分點，看出自己在基層潛在力。他表示，「第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治。」

但他強調，這5個人選中目前他是唯一表達意願參選、要為台北做事的人。接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知。但他一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持。



