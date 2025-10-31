吳怡農今遞交台北市長參選書！律師打槍只支持王世堅！比阿北跟蔣萬安都熟

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

壯闊台灣聯盟創辦人、民進黨前立委吳怡農今（31）日前往民進黨中央黨部，正式遞交「參選台北市長意願書」。消息一出，黨內外隨即掀起熱烈討論。律師林智群直接在臉書上公開表態，直言目前他唯一支持的人選是民進黨立委王世堅。

律師林智群直接在臉書上公開表態，直言目前他唯一支持的人選是民進黨立委王世堅。（圖/記者許詠晴攝影）

吳怡農表示，自己長期投入公共事務與國際交流工作，希望藉由參選，推動台北成為更具韌性、創新且國際化的城市。他強調，他要積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都

然而，律師林智群卻在臉書上公開表態，直言目前他唯一支持的人選是民進黨立委王世堅，「台北市目前我只支持恰吉。民進黨推什麼吳怡農是沒用的。」他指出，王世堅在台北深耕多年，熟悉市政運作，「比阿北跟蔣萬安都熟」，認為若王出馬，「當選可以馬上上手」。

林智群更語帶諷刺表示，民進黨若提名吳怡農，只是「門面擔當」。他批評，虽然吴怡農符合台北市民的喜愛口味：高學歷、帥，但「他不是自己人」；王世堅「至少講話有梗、年輕人愛聽。」他甚至建議，若黨內認為北市難攻，不如讓王世堅當「奇兵」，為綠營製造新局。

至於外界呼聲漸高的王世堅，則低調回應，強調自己「完全沒有打算參選台北市長」。他說，民進黨一向原則明確，各縣市會推派「最強候選人」應戰2026大選，「每一個黨提名的原則一定就是說讓最強的出來，所以我是樂見這樣的情況。」

