吳怡農今遞表爭取參選台北市長 王世堅：一定全力幫忙

吳怡農爭取民進黨提名參選台北市長，王世堅表示一定會全力支持。（本刊資料照）

曾代表民進黨參選台北市立委的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，昨（30日）晚間宣布將於今（31日）親自到民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表，爭取黨內提名參選2026縣市長大選。對此民進黨台北市立委王世堅受訪表示「很好」，還說他也鼓勵吳出來選，參選後一定會全力幫忙。

根據民進黨全代會上通過的2026提名特別條例，選對會達成共識，「非民進黨執政縣市」，由選對會進行徵詢、協調，由賴清德提名後，經中執會同意辦理徵召。而今是民進黨表達意願表收件最後一天，吳怡農趕在最後一天送件，爭取民進黨提名出戰2026台北市長，挑戰力拚連任的國民黨蔣萬安，若吳怡農獲得綠營提名，這也將是2人繼2020台北市立委選戰後再度碰頭。

王世堅今現身立法院，被問到吳怡農遞交參選意願表後，一連喊好幾聲「很好很好！」他說吳若參選，自己一定會盡全力幫忙，並提到吳前兩次選立委，他也是全力幫忙，像是把服務處、戰車借給他用都沒有問題，「我鼓勵他參選，很好」。

王世堅喊支持吳怡農 不認自己是最強人選

被問到民進黨內是否還有其他更好人選，王世堅說，黨一定是推出最強的候選人，吳怡農是不是最強的，還要看其他有意願爭取的人，但我現在是會支持他吳怡農，他以前也是支持吳。

他自己本人是否也會在最後一刻遞表？王世堅說絕對不會，強調要讓最強的人出來，他知道自己不是，也不認為會有人認為他是最強的，重申會支持黨內推出的候選人，不管有無私交都是其次。

