吳怡農今遞表爭取台北市長提名 王世堅：一定全力幫忙

〔記者李文馨／台北報導〕壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天下午將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，民進黨立委王世堅今天在立法院受訪表示，吳參選他一定會盡全力幫忙，也鼓勵他參選；至於自己是否會遞交參選意願表？王則連忙澄清否認，強調要讓最強的出來，「我知道我不是」。

對於吳怡農下午要遞交參選意願書，王世堅說，「很好啊很好」，吳參選他一定會盡全力幫忙，前兩次吳怡農選立委他也是全力幫忙，服務處讓他使用、戰車也借給他，這都沒有問題，鼓勵吳參選。

媒體詢問，吳是否最強候選人，還是有其它更好的人選？王世堅表示，黨一定是推出最強的，吳怡農是不是最強還要看其他有意願爭取的人，「但我是會支持他，以前也是」。他也提到，吳怡農前兩次沒選上，他也覺得很可惜，這次一定支持他。

媒體追問，你不考慮登記嗎，民眾覺得你是最強的。王世堅回應，「不不不，要讓最強的出來，我知道我不是。」他說，不可能有這個情況，他一定支持黨推出的人選，不管過去有沒有私交、認識深不深都是其次，只要黨初選通過提名一定是最強，他一定會支持。

談及萬聖節裝扮，王世堅說，萬聖節他應該躲起來不要嚇到人，萬聖節大家就是搞笑、胡鬧，這樣很好，各自找各自快樂，「我知道大家意思，會躲一天不要出來嚇人」。他也說，平常有戴著玩具刀，今天放在車子上，大家都說他像恰吉、要帶小刀，他本來隨身帶著，自然就好，而且都有幾分像。

