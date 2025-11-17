吳怡農公園街訪年輕父母 曝光競選核心政見

〔記者何玉華／台北報導〕爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農，展開街頭與民眾對話，希望了解市民對台北市的想像，也希望跟他同為三明治世代的朋友，跟他一起討論面臨的壓力、顧慮；他今(17)天在臉書分享說，身為兩個孩子的爸爸，未來他競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾。

吳怡農今天早上的臉書貼文指出，他今天在大安森林公園街頭訪問，聽到許多爸爸媽媽的心聲：希望有一套讓「父母安心上班、孩子快樂長大」的社會支持系統。他身為兩個孩子的爸爸，競選台北市長的核心政見，就是完善孩子們的照顧，提供更好的學習環境，作為家長們的後盾。

吳怡農認為，在富裕的首都，公立照護與教育的品質，沒有理由讓父母們擔心。入學前，要正視托育供不應求的問題。提高公托師資待遇、善用閒置空間、優化學習與工作環境，才能開始解決公托量能不足的根本問題。入學後，要提升社區學校的課後選項：擴張課程內容、增加社團活動與名額、補助師資，讓孩子有更多元的學習、接觸新的領域、建立韌性，讓父母安心，也不再為「銜接空窗」煩惱。

