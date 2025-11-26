吳怡農公布北市綠潛在候選人民調...稱僅落後王世堅「誤差範圍內」：更加樂觀的是、我是非藍白支持者「第二人選」

唯一表態代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農今（26）日公布黨內互比式民調，在非藍白支持者中暫居第二，落後綠委王世堅8.9%。吳怡農表示，他在綠營支持者中的民調已經趕上王世堅，落後僅在誤差範圍內，更加樂觀的是，他也是非藍白支持者的「第二人選」，代表能凝聚基層支持。

吳怡農今日公布民調，在「非藍白支持者」中，民調目前第二，落後王世堅 8.9 個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選。同時，有最多「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選，顯示吳怡農最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為 22.7％，領先吳怡農的 20.3％，兩者的 2.4 個百分點差距在誤差範圍內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為 16.9%、 9.9%、5.1％。

若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的 24.2％ 支持度領先其所有人，吳怡農的 15.3% 仍位居第二，但落後 8.9 個百分點。

在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農獲得最廣泛的第二支持：12.8%。接續為鄭麗君的 8.1%，以及沈伯洋與林右昌的 7.8%。

吳怡農表示，他已經趕上民調最高的王世堅委員，在誤差範圍內，是很大的鼓勵、肯定，表示過去幾年政治工作的付出雖然並非典型，但贏得社會大眾肯定。另外，他更加樂觀的是，已經是非藍白支持者的「第二人選」，代表能凝聚基層支持。

吳怡農也坦言，名單上的人選只有他一人表態要為台北市民服務，其他四位如果決定投入市長選舉爭取提名，他們報告施政願景後，民調是否會提升、對他們來說是最大未知數，剩下時間就是努力、誠懇和台北市民溝通，透過客廳會、面對面討論、實際交流讓台北市民認識他，一起參與提升台北市。

媒體問及，為何沒有納入呼聲很高的社民黨議員苗博雅？吳怡農回應，因為是非民進黨人士才沒納入，目前在爭取黨內徵召。對於王世堅稱他若被徵召，就會請一百份雞排，吳怡農笑回「我不會加碼請兩百份雞排，徵召過程也不是操之在我，希望有更理性、科學的選拔機制。」

調查單位:山水民意研究股份有限公司

訪問地區:台北市

訪問對象:設籍訪問地區,二十歲以上成年人

訪問日期:114年11月20日〜11月23日

有效樣本:1,075人(加權前家戶535份、手機540份)

抽樣誤差:在95%的信心水準下,約正負2,99個百分點

（圖片來源：放言記者拍攝、吳怡農辦公室）

