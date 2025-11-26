吳怡農公布最新民調！沒有苗博雅僅輸王世堅

▲吳怡農今日召開記者會公布與黨內潛在人選互比式民調，僅輸給立委王世堅，卻未納入議員苗博雅。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，今（26）日特別召開記者會公布與潛在競爭者民調，結果顯示吳怡農在非藍白支持者中，依序為立委王世堅24.2％、吳怡農15.3％、沈伯洋11.2％、鄭麗君6.8與林右昌3.9％；而在綠營支持者中，王世堅22.7％、吳怡農20.3％，兩人在誤差範圍內，依序為沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%與林右昌5.1％，但其中並為把苗博雅納入計算。對此吳怡農坦言，這民調除了自己外，沒有人有表達參選意願，這對其他人並不公平，至於沒納入苗博雅是因是因民調限制沒辦法放太多人，強調未來會持續進行客廳會與街訪，努力與市民溝通，爭取更大的支持。

吳怡農今日召開記者會公布最新民調，結果顯示吳怡農在非藍白支持者中，依序為立委王世堅24.2％、吳怡農15.3％、沈伯洋11.2％、鄭麗君6.8與林右昌3.9％；而在綠營支持者中，王世堅22.7％、吳怡農20.3％，兩人在誤差範圍內，依序為沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%與林右昌5.1％，調查單位為山水民意研究公司，訪問對象為設籍訪問地區20歲以上成年人，時間為本月20日至23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份），抽樣誤差在95%的信心水準下約正負2.99個百分點。

吳怡農說，對於在現階段民調還不是第一名，不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力，與王世堅的差距僅有2.4個百分點，當然第二名不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定自己這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治。

吳怡農也說，在這民調中，自己是唯一表達意願參選、要為台北做事的人，接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知，但一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持。

吳怡農提及，將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步。

吳怡農也分享競選策略，將持續透過政策討論的方式，回應市民的需求，讓未表態的台北人認識他，強調自己在很多人眼中不是最綠的人選，但決定是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀請市民朋友一起提升台北。

