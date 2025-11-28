吳怡農公布民調引爆綠營內戰？ 吳沛憶直播開酸、黃捷忙救場

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表態爭取代表民進黨出戰2026台北市長選戰，日前他公布一份黨內潛在參選的對比式民調，引發議論。民進黨立委吳沛憶在27日直播節目中猛酸，「科學的依據我們也會做啊」、「民調都是滾動式的你們不知道嗎？」讓一旁的立委黃捷連忙喊話「好了好了」救場。

吳怡農日前公布黨內潛在台北市長人選民調。（資料圖／中天新聞）

吳怡農日前公布黨內5名台北市長潛在參選人互比式民調，在綠營支持者項目中，立委王世堅得到最高的22.7%支持度；吳怡農20.3%、立委沈伯洋16.9%、行政院副院長鄭麗君9.9%，前民進黨秘書長林右昌則以5.1%墊底。

吳怡農主動公布內參民調引發議論，前立委郭正亮就直言，「表達參選意願就算了，怎麼可以公布民調」。沈伯洋和鄭麗君的民調都很低，叫黨中央怎麼徵召。郭正亮指出，黨中央在氣這件事，因為這兩人的民調都在吳怡農後面，但剛好中央想要徵召的搞不好就是這兩位，「這不就破了大局」。

吳沛憶在直播節目中大酸吳怡農。（圖／翻攝自《加開零食會》）

除了破了黨中央大局，吳怡農公布內參民調也等同讓沈伯洋「漏氣」。沈伯洋、黃捷、吳沛憶三人主持在27日直播節目《加開零食會》上，沈伯洋在念網友投稿內容時念到「2024年以前，連王義川跟沈伯洋是誰都不知道」，沈伯洋接著表示，「其實到現在還是很多人不知道我，但是很多人很愛幫我做民調」。

沈伯洋疑似發現開了錯誤話題，趕緊澄清「我說牛煦庭」，黃捷則先是在一旁說，「我以為是昨天公布的台北市長民調」；吳沛憶更是直接點名，「你不是在說吳怡農喔」；沈伯洋尬笑否認，「當然不是」。

黃捷接著表示「現在還是不排除參選的可能性，我現在是他競選辦公室的發言人，所以大家如果要問撲馬接下來的參選規劃可以問我」；吳沛憶放冷箭，「科學的依據我們也會做啊」；黃捷趕緊說，「好了好了，這樣就好了」；吳沛憶再嗆，「民調都是滾動式的你們不知道嗎？」；黃捷再次拉著吳沛憶的手喊，「好了好了，這樣就好了」。

