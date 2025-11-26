吳怡農公布民進黨內互比民調： 台北市長「王世堅第一」

2026年台北市長選戰在即，民進黨候選人尚未定案，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記爭取參選，他今(26)日公布與另外4名潛在參選人「非藍白支持者」的支持率民調，結果顯示綠委王世堅的支持率第一。(吳怡農提供)

2026年台北市長選戰在即，民進黨候選人尚未定案，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記爭取參選，他今(26)日公布與另外4名潛在參選人「非藍白支持者」的支持率民調，結果顯示綠委王世堅的支持率第一，接著依序為吳怡農、綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君，前民進黨祕書長林右昌則敬陪末座。

吳怡農今（25）日公布民進黨五位潛在台北市長參選人的互比式民調，在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為 22.7％，領先吳怡農的 20.3％，而沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為 16.9％、 9.9％、5.1％。

廣告 廣告

若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的 24.2％ 支持度領先其所有人，吳怡農的 15.3％ 仍位居第二，但落後 8.9 個百分點；在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農獲得最廣泛的第二支持：12.8％。接續為鄭麗君的 8.1％，以及沈伯洋與林右昌的 7.8％。

該民調由山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區為台北市，訪問對象為設籍訪問地區,二十歲以上成年人，訪問日期在11月20日至11月23日，有效樣本有1075人，其中加權前家戶535份、手機540份，抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負2,99個百分點。

吳怡農表示，在「非藍白支持者」中自己民調目前第二，落後王世堅 8.9 個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選，同時有最多「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選，顯示吳怡農最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

他認為，面對蔣萬安競選連任，以及選戰正式開跑後的藍白歸隊，如何重建台北市民的政治信任，將是接下來綠營出戰人選的重要挑戰，「第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。

吳怡農指出，這五個人選中我是唯一表達意願參選、要為台北做事的人，接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下無從得知，但自己一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持。

他表示，自己將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀請市民朋友一起提升台北。

【看原文連結】