吳怡農公布民進黨台北市長潛在人選民調 強調將持續爭取跨陣營支持

民進黨前立委吳怡農今（25）日公布五位綠營潛在台北市長參選人的互比式民調。在藍白整合、台北市長蔣萬安力拚連任的競爭態勢下，民調結果也顯示綠營人選未來在重建市民政治信任方面將面臨嚴峻挑戰。

根據民調，在「綠營支持者」中，王世堅以 22.7% 領先，吳怡農則以 20.3% 位居第二，兩者僅差 2.4 個百分點，落在誤差範圍之內。沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度則分別為 16.9%、9.9% 與 5.1%。

若進一步觀察包含偏好其他政黨與中立者的「非藍白支持者」群體，王世堅同樣以 24.2% 居首，吳怡農以 15.3% 居次，兩人差距為 8.9 個百分點。不過在「第二支持」的選項中，吳怡農則表現最強，獲得 12.8% 「非藍白支持者」的次優先支持，領先第二名鄭麗君的 8.1%，以及沈伯洋與林右昌的 7.8%。

吳怡農表示，現階段民調並未名列第一，並不令人意外，但他看見自己在綠營基層的成長與能量，「與王世堅的差距只有 2.4 個百分點」。他也感謝社會對其長期公共服務工作的肯定，認為雖然不是典型政治人物，但努力逐漸獲得市民認同。

他強調，五位潛在人選中，他是唯一已公開表達參選意願者。「接下來如果有人宣布投入選戰並提出市政願景，民調會如何變化無法預期，但我會把握剩下的時間，與更多市民溝通，爭取支持。」

吳怡農並在記者會上說明，民調特別納入「非藍白選民」的第二支持，是為了觀察潛在人選跨陣營凝聚力，而目前數據顯示他最具突破綠營基本盤的能力。

他也分享未來競選策略，表示將持續以政策討論方式回應市民需求，讓尚未表態的選民更認識他。「我可能不是很多人眼中最綠的人選，但我是最想為台北帶來改變的人。」吳怡農說，他將以正向態度推動理性、負責的政治，並邀請市民共同提升台北。