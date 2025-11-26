吳怡農公布綠營北市「5人選民調」 王世堅領先稱：當一日市長就好

民進黨第一位表態參選台北市長的吳怡農，今（26）日召開民調公布記者會，針對黨內五位可能人選做互比式民調。其中立委王世堅在綠營民調與全民調中，都位居第一，至於吳怡農自己位居第二，讓王世堅高喊「當個一日市長就好」。

吳怡農公布民調結果，當中王世堅都領先。圖／台視新聞

吳怡農今日首度公布綠營潛在人選民調，當中王世堅從綠營民調到全民調，分別獲得百分之22.7與百分之33的支持度；吳怡農表示，在「非藍白支持者」中自己民調目前第二，但領先沈伯洋及其他潛在人選，同時有最多「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選。

王世堅表示當一日市長，就很高興了。圖／台視新聞（資料畫面）

民調中領先群雄的王世堅，卻堅持當個一日市長就好，「讓我當了一日市長我就已經很高興，這可以讓我寫到族譜」，而沈伯洋則回「躺在這邊都有人幫我做民調」，回應耐人尋味，首都百里侯之戰，綠營內部卻恐怕先因為吳怡農爆發茶壺風暴。

台北／陳蜀強、陳建國 責任編輯／陳俊宇

