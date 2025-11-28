吳怡農出招公布民調！謝寒冰：蔣萬安安了

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前召開記者會公布民調，在「非藍白支持者」當中，他以15.3%支持度名列第二，僅落後民進黨立委王世堅的24.2%。資深媒體人謝寒冰認為，這份民調一公布，綠營除非徵召王世堅，否則沒有其他選擇，且不論最終派誰出戰，台北市長蔣萬安都能安心應對。

台北市長蔣萬安（攝自中天新聞）

吳怡農公布的這份「互比式民調」，納入他本人、王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等5位潛在候選人進行比較。結果顯示，王世堅以24.2%支持度居冠，吳怡農以15.3%排名第二，其後依序為鄭麗君、沈伯洋與林右昌。

謝寒冰昨（27日）在政論節目中表示，吳怡農的民調只有王世堅的三分之一，質疑「哪有人自己要參選，就公佈一個人家贏你三倍的民調」，若沒有講清楚，還以為吳怡農是在幫王世堅抬轎。謝寒冰進一步指出，這個民調一公布，很多人都要「見光死」，現在看起來除非徵召王世堅，否則民進黨沒有別的路了。

針對綠營可能的人選，除了立委沈伯洋、王世堅，行政院副院長鄭麗君也被點名，民進黨議員許淑華則表示可考慮和碩董事長童子賢出戰。謝寒冰認為，現在不管派誰都好，無論是童子賢或是沈伯洋，「蔣萬安晚上都會睡得很甜」，綠營不論由誰對上蔣萬安，蔣的勝選機率仍較高。

吳怡農公布民調，自己在綠營台北市長人選裡排第2（報系資料照）

台北市議員侯漢廷也在同一節目中指出，他可以充分理解為什麼綠營的人要罵吳怡農。侯漢廷分析，第一個原因當然是所謂的跟風，第二個則是吳怡農一開始就在砲轟大罷免這操盤手不利，所有在大罷免付出過心血的人，都會覺得吳怡農莫名其妙，雖然吳可能講出的就是事實。

