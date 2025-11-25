吳怡農參選北市長喊反思大罷免 藍議員質疑：謾罵王鴻薇時怎不批大惡罷？

2026年台北市長選舉民進黨陷入找不到強棒的困境，外界雖然點名立委王世堅、行政院副院長鄭麗君等人，但卻都沒有下文，只有壯闊台灣理事長吳怡農在臉書發文宣示參選，表示操盤手預測常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期讓他所學到事情。對此，國民黨市議員詹為元今（25）日就在臉書發文質疑，吳怡農好像很理性、好像反對藍綠仇恨，但卻在大罷免時參加活動謾罵立委王鴻薇，請問當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？

詹為元表示，大家不要被吳怡農騙，吳怡農昨天有一段批評民進黨內關於「大罷免」的不同意意見，說訴求應該是理性的，不應該仇恨藍綠對抗。甚至砲口向內說「如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果」。

詹為元說，看起來吳怡農好像很理性，好像反對藍綠仇恨，甚至直接打臉柯建銘與賴清德。結果，大家來看看吳怡農面對罷免王鴻薇的時候做了什麼？一樣就是跟罷團站在一起，參加活動謾罵王鴻薇。請問你當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？怎麼沒有勇氣的跳出來指著賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？

詹為元強調，結果現在為了選台北市長，就跳出來假理性、假中道，甚至還因此背刺自己的同黨同志，相信民進黨的朋友也會感到心寒。



