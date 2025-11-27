吳怡農又發聲了！坦言「遭受許多攻擊」：蕭美琴也曾被汙衊中國琴

即時中心／高睿鴻報導

近期頻表態有意代表民進黨、參選明（2026）年台北市長的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不知「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。他今（27）又再次表示，這幾天自己遭受了許多攻擊。

「這幾天我遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過。抱歉讓你擔心了」，吳怡農說。他表示，初選是政黨內部競爭的方式之一，提出願景、交換意見、爭取支持；並認為，一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間。因此他說：「請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長後，頻頻走進街頭貼近選民。 （圖／擷取自吳怡農臉書）吳怡農進一步挖出，民進黨也曾在2006致2007年發生「十三寇」事件。他宣稱，當時提倡改革的黨內人物，亦曾被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音，」連蕭美琴副總統也被污衊為『中國琴』」。吳怡農對此直言，不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍。

他又說，每次選舉都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。吳怡農直言，自己從政的初衷，就是希望帶來改變；「對於錯誤，不論政黨，我都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人」，他說。

因此吳怡農表示，現在的重點不應該只放在「誰適合」，「而是我們想為台北市『做什麼』？」。

