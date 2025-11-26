吳怡農只輸王世堅？學者1理由嘆：印象不好

▲2026台北市長選戰逐步升溫，綠營目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 2026台北市長選戰逐步升溫，綠營目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選，而他今（26 ）日也公布5位潛在參選人的互比式民調，數據結果顯示，在非藍白支持者中，民進黨立委王世堅以24.2%位居第一，其次才是吳怡農的15.3％，引發外界熱議。然而，成大教授李忠憲卻表示，對吳怡農印象並不好，感覺很虛。

吳怡農今日召開記者會公布最新民調，結果顯示在非藍白支持者中，排名依序為王世堅24.2％、吳怡農15.3％、沈伯洋11.2％、鄭麗君6.8％，以及林右昌3.9％；而在綠營支持者中，排序則為王世堅22.7％、吳怡農20.3％，兩人在誤差範圍內，接著為沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%與林右昌5.1％。

吳怡農表示，對於自己現階段民調還不是第一名並不感到意外，「第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治。」但也看到他在綠營基層中的爆發力，支持度與王世堅僅差距2.4%；而在「非藍白支持者」中獲得最廣泛的第二支持度，這也顯示他最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

對此，李忠憲則表示，他有次跟吳怡農，還有民進黨立委沈伯洋一起在總統府開會，「我對吳印象並不好，感覺很虛，如果就支持民進黨台北市長候選人的條件而言，我當然強力支持沈伯洋。以我在總統府那場會議的親身觀察而言，我的選擇其實再清楚不過了。」

