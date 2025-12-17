吳怡農喊話跟進不收企業捐款 蔣萬安：目前沒在想選舉

（中央社記者葉素萍、陳昱婷台北17日電）爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款，並全面採取電子捐款制度，讓政治獻金的來源與流向都能被清楚檢視，他呼籲台北市長蔣萬安跟進。

蔣萬安上午視察北投士林科技園區T17、T18基地前，接受媒體聯訪表示，他都在全力拚市政、拚建設、拚經濟、拚AI產業發展，沒在想選舉的事情。

吳怡農爭取代表民進黨參選2026台北市長選舉，不過，民進黨選對會仍未確定徵召人選。

吳怡農今天透過辦公室發布新聞稿表示，他不會有金主，只會有全民捐款做股東，透過婉拒企業捐款，期待重建大眾對公共治理的信任，邁向真正的「陽光台北」。

吳怡農回顧自身參政經驗指出，第一次參選時，堅持所有政治獻金依法開立收據、不設暗帳，完整遵守政治獻金法。第二次參選，不設置競選看板，遵守台北市競選廣告物管理相關規範。

吳怡農表示，做為首都市長的參選人，他要做的不只是依法行事，而是主動提高標準。他坦言，婉拒企業捐款，對任何候選人而言都是一項不小的挑戰，但也彰顯其必要性。

吳怡農呼籲蔣萬安，除了遵守執行台北市議會通過的競選廣告物管理自治條例，也應承諾不再接受企業捐款。台北做為首都，更應成為選舉文化轉型的示範城市，以公開、透明與誠信，重新贏得市民的信任。（編輯：張若瑤、謝佳珍）1141217