吳怡農喊選台北市長！他預言：蔣萬安要輸了

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（30）日表態選台北市長。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，有意參選者需於10月31日前繳交意願表，就在最後期限前夕，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（30日）晚壓線宣布投入台北市長選戰，強調會爭取機會服務市民。對此，曾代表民眾黨參選議員的網路名人「Z9」吳達偉更大膽預言，「蔣萬安就要輸了！」

吳怡農的參選消息一出，讓吳達偉驚呼：「超強奇兵，派出來萬安就要輸了！」貼文瞬間引發網友激辯，有人冷嘲熱諷稱「上次吳又不是沒有輸過，想再輸一次」、「吳出來只是讓DPP北市議員不要輸太多」，更有網友開酸「沈伯洋也比他好一點」、「不是應該派王世堅嗎？沒出息人氣這麼旺，年輕票應該會比吳怡農高吧」、「非苗不選，無苗郊遊」。

廣告 廣告

回顧過去選戰，吳怡農2020年首度挑戰立委時，與當時尋求連任的蔣萬安上演「雙帥對決」，雖最終以45.4%的得票率，共9萬9539票，小輸給蔣萬安的51.44%，共11萬2784票，雙方差距1萬3千多票；2023年立委缺額補選，他再度披綠袍上陣，以47.27%的得票率，輸給國民黨候選人王鴻薇的52.26%，不過也創下民進黨在該區史上最高得票紀錄。

對於再度挑戰台北市長，吳怡農表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。他預計今（31）日下午赴民進黨中央黨部，正式遞交參選意願表，為北市選戰揭開序幕。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

這2大佬出手勸新壽？議員認「40億分手費合理」：不應被勸才放手

台灣人想法變了？民調曝「畏戰情緒高過統一」 前扁辦主任揭關鍵

中國採購「18萬噸大豆」川普贏了？旅美學者揭1內幕：更具殺傷力