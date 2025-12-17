吳怡農喊「參選不收企業捐款」 王世堅：符合規定都是合法

吳怡農喊參選不收企業捐款 王世堅：只要符合規定 都是合法。曾薏蘋攝

壯闊台灣創辦人吳怡農登記角逐民進黨台北市長初選，他宣布不接受企業捐款，並喊話蔣萬安也一起執行；民進黨立委、中常委王世堅今被問到，吳的做法是否讓地方議員很頭痛？打亂民進黨在選舉的步調？真的做得到嗎時表示，只要符合政治獻金法及選罷法規定，都是合法的。

王世堅今出席中常會受訪指出，只要是符合政治獻金法的規定，每位候選人都遵守，有不同的作法嘛。有的人可能比較潔身自好、有潔癖，會認為大金額的不收，但是政治獻金法都有規定，只要不超過1個額度，這個都是合法的，所以他認為，在政治獻金法、選罷法規範下，每位候選人有自己的選擇，吳怡農只是發表了，自己的選擇，跟看法，所以各界也都尊重。

媒體追問，會不會有污名化企業捐款？王說，對，所以這就是每個人不同的看法，但是政治獻金法也有規範，企業捐獻也是一個額度裡面，國家已經算是很嚴格的，把企業來介入議員、立委、縣市長，未來問政的運作上，都已經壓到最低影響的程度了，所以一切就按法規判斷，如果在法規之內的，誰都不能去說誰是對，誰是錯。

