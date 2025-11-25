吳怡農嗆大罷免操盤有問題 沈伯洋：誰操盤？我沒遇到

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，臉書發文重申參選台北市長的決心。（圖／TVBS）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農近日積極爭取民進黨徵召參選台北市長，頻頻採取行動，然而其過去「佛系選舉」風格遭到黨內批評。對此，吳怡農以「大罷免」失敗為例反擊，表示若黨內操盤手真有選戰專業，大罷免就不會有如此結果。這番言論在民進黨內引發不滿，導致黨內人士群起圍剿，甚至連國民黨也加入批評行列。儘管面臨兩黨攻擊，吳怡農仍堅持參選意願，並預告將於26日公布市長人選民調，呼籲民進黨盡速徵召。

吳怡農因不滿總被形容為「佛系選舉」，以大罷免慘敗為例進行反擊。他表示，若黨內那些自稱選戰專家的操盤手真有本事，大罷免就不會有這樣的結果。然而，這番言論卻得罪了黨內不少人士。與罷團關係密切且被視為市長人選的立委沈伯洋直言，罷免是公民發起的運動，他從一開始幫忙到現在都沒有遇到操盤手，也不知道操盤手在哪裡。

立委吳思瑤也回應表示，選舉有沒有佛系或不佛系，但黨團幹部坐在國會，至少都沒有佛系的空間。此外，媒體人李正皓和「卡神」楊蕙如也對吳怡農的言論表達不滿。

國民黨方面同樣加入批評行列。台北市議員詹為元指出，吳怡農當時明明與罷免團體站在一起，現在卻跳出來指責自己民進黨人的操盤問題。他認為，一個人為了選台北市長連自己同志都可以背刺，並不是台北市最好的選擇。

面對藍綠兩黨的圍剿，吳怡農參選決心絲毫不減。吳辦預告，將於26日上午公布市長人選民調，同時呼籲民進黨盡快徵召。

