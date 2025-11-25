吳怡農嗆黨內操盤手 戴錫欽：真心話講得有點晚

國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽。（邱芊攝）

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長，日前也正面回應黨內對他「佛系打法」的批評，他怒嗆黨內操盤手與名嘴，如果他們真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，綠營對此群起砲轟。國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽25日表示，若是講真心話時機恐怕太晚。

對吳怡農操盤手一說，民進黨團副幹事長沈伯洋今表示，「從罷免到現在，他都沒遇過操盤手，不知道操盤手在哪裡」。此外，黨內也有許多雜音。

戴錫欽說，如果吳怡農現在講的是真心話，恐怕講的時機稍微晚了一點，他也舉例，在大罷免階段，其實民進黨內的確有像立委王世堅等人表達不同的看法，雖然那時候也遭到民進黨內部的批判，但至少在那個時間敢講出這樣的真心話，恐怕更值得肯定。

廣告 廣告

此外，民進黨北市議員洪健益近日在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，批這不是挑釁，而是看不慣統戰動作越來越直接。戴錫欽25日直言，此博取聲量的方式非常廉價，且類似舉動也不會影響台北上海雙城論壇舉辦時程，台北市副市長林奕華也說，會在12月下旬舉辦。

【看原文連結】