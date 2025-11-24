吳怡農嗆黨內操盤手「搞砸大罷免」 黃揚明見狀酸：北市提名沈伯洋機率越來越高了

壯闊台灣創辦人吳怡農日前表態有意願參戰2026台北市長，不過2023年的立委補選戰況，被綠營人士認為打法太佛系，恐怕難應付北市長這樣高強度的選戰。吳怡農今（24）日上節目回應，《新聞放鞭炮》「如果這些黨內操盤手、這些名嘴們，真的這麼會選的話，我們大罷免不會有這樣的結果。」更直言，「已經跟社會大眾有一些脫鉤了」。對此，媒體人黃揚明看到吳怡農開嗆黨內操盤手的舉動，不禁懹他大酸，看樣子民進黨台北市提名沈伯洋的機率越來越高了。

吳怡農今日接受專訪，被問到2023年補選被批評佛系打法，「因此很多人不支持你選台北市長」一事時，他回應，「如果這些黨內操盤手、如果這些名嘴們，如果真的這麼會選的話，我們大罷免也不會有這樣的結果。

吳怡農也提到，大罷免結果清楚看到催出6成投票率，最後是不同意大於同意票，「我們沒有爭取到社會的支持」，這是最現實的，他們可能太久沒有去了解或者不願意去看清楚台北市選民結構，這會是危機。

對此，黃揚明也特別點出吳怡農在節目的這段發言「有些比較資深的聲音在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，以為至少罷免十幾席，甚至在投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果差這麼多，所以傳統政黨其實無意中這麼多年下來已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。」

本身吳怡農想參戰北市已經不被黨內的部分人士所看好，如今上節目說出此番話，無疑是對黨內操盤手開炮，這也讓黃揚明大酸「溫馨」，更直言，看樣子台北市提名沈伯洋的機率越來越高了。​

