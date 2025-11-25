吳怡農嗆黨內操盤手 黃揚明酸：台北市提名沈伯洋機率越來越高

表態爭取台北市長參選民進黨黨內提名的吳怡農，24日在接受節目專訪時批評黨內操盤手，引發熱議。（資料照片／姜永年攝）

2026大選戰鼓敲響，壯闊台灣創辦人吳怡農已表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他接受專訪時批評黨內操盤手，引發議論紛紛。媒體人黃揚明在臉書上嘲諷說「看樣子台北市提名沈伯洋的機率越來越高了」。

吳怡農24日接受「新聞放鞭炮」節目專訪，談到2023年立委補選時以5000票敗給對手王鴻薇，被外界認為是「佛系打法」。吳怡農直言，他不認同這樣的評價，因為大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，或不願看清台北市選民結構，他認為佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。

廣告 廣告

吳怡農還批評，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，「大罷免不會有這樣的結果」。他也說，傳統政黨這麼多年下來已經跟社會大眾有些脫鉤。

對此，黃揚明在臉書上轉載吳怡農的專訪內容，並酸說「看樣子台北市提名沈伯洋的機率越來越高了」。



回到原文

更多鏡報報導

不懼中國！沈伯洋赴荷蘭站國際刑事法院前：把這個勇氣帶給台灣民眾

二度打臉中國！沈伯洋赴歐站國際刑事法院前 與范雲攜手拚外交

積極備戰台北市長選舉！吳怡農現身信義區街訪：看到我歡迎來打招呼