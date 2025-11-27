即時中心／高睿鴻報導

近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。

面對外界質疑，過去與國民黨的蔣萬安、王鴻薇打選戰時，態度過於溫吞、佛系，導致連吞兩敗，吳怡農不甘示弱反嗆，「如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果；催出6成投票率，結果不同意大於同意票，和原先那些資深的聲音，判斷差那麼多」。甚至還說，由此可看出，傳統政黨已經與社會大眾有些脫鉤；同時亦強調，應看清台北市選民的結構，佛系打法有其優勢、訴求必須理性、應避免挑起藍綠對抗仇恨。

對於吳怡農的說法，時常發文針砭時事、力挺台派不遺餘力的旅美教授翁達瑞，趕緊發文呼籲支持者，「吳怡農不是台派的敵人，對他不要下手那麼重！」。他直言，自己的臉書於過去24小時，充斥著攻擊吳怡農的貼文與留言，而且都來自台派的朋友；「我看了非常難過，更擔心可能的後果」，翁達瑞說。

他繼續表示，吳怡農已經宣布參選台北市長，能否被民進黨提名尚未知曉；但若真的要與現任市長蔣萬安相比，翁認為，不論是學歷、經驗、能力、品德、操守、愛台灣的心、甚至長相與體格，吳怡農都遙遙領先。「假如吳怡農能夠阻止蔣萬安連任，這是台北市民的福氣」，翁達瑞直言說。

不過他也擔憂地坦承，或許吳怡農確實未必是「最具戰力的民進黨候選人」，他是否為最強的戰將，「老實說，我不知道，而且可能永遠無法知道」。但翁達瑞也接著提醒，如果吳怡農初選勝出、但大選敗給蔣萬安，其實也無法證明他不是民進黨內最強戰將；反過來說，就算另一位候選人初選勝出、甚至也在大選擊退蔣萬安，同樣仍無法證明，吳怡農不是綠營內最強戰將。

他直言說：「歷史不是實驗室，無法澄清許多政治爭議。就因為真相不可知，我們常會陷入不必要的內訌。吳怡農遭受同溫層的圍剿，就是一個絕佳的實例」。

快新聞／吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎失敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過

旅美教授翁達瑞。（圖／民視新聞資料照）

翁達瑞坦言道，其實吳怡農宣布參選後的發言，他也未必同意，但也不完全否定。他進一步表示，吳怡農接受美國教育，有些觀念與做法不符台灣的人情世故；但自己我在北美居住30幾年，可以了解吳怡農的一些想法，不認為他犯了大錯，因此不應遭受同溫層圍剿。

翁達瑞更提醒，假如吳怡農在民調勝出，他的勝選還是需要台派團結力挺；反之，若民進黨提名他人參選，獲得吳怡農的助選也可增加勝算。「民進黨才剛啟動初選提名機制，會有哪些人參加尚不明朗；台北市是艱困選區，民進黨團結一致都未必能獲勝，何況是分裂的台派？」，他憂心地說。

翁達瑞強調，吳怡農被同溫層圍剿，最高興的就是蔣萬安，以及背後的「藍、白、紅」陣營。他直言說：「綠營若分裂，等同將台北市送給蔣萬安，藍白紅陣營可將輔選資源，部署於其他縣市；反過來講，若綠營能在台北市牽制蔣萬安，就算最後未能勝選，也可消耗藍白紅陣營的輔選資源，間接幫助民進黨在其他縣市的選情」。

因此他表示，同溫層在此刻圍剿吳怡農，對民進黨的全面選舉策略並無幫助。「台派的處境艱難，已在大罷免慘敗，若再輸去2026這一局，要保住2028那一局會更困難」，翁達瑞說。

因此，翁達瑞建議台派及民進黨支持者，與其圍剿吳怡農，不如將精力用在監督蔣萬安、駁斥鄭麗文、反擊徐巧芯、嘲笑黃國昌，「這群人才是台派的敵人」。他也直言說，「你可以不同意吳怡農，甚至可以不喜歡吳怡農，但我要提醒大家：吳怡農不是台派的敵人，不需把他當成敵人圍剿」。





原文出處：快新聞／吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過

