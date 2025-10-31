吳怡農壓線宣布要選台北市長！他驚呼「最強奇兵」：萬安就要輸了

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

2026年九合一大選進入倒數，民進黨的縣市長提名作業也進入關鍵期，有意參選者須於10月最後一天將表達意願表送交組織部。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（30）日晚間在截止前正式表態，宣布將投入台北市長選戰，並強調「希望爭取機會為台北市民服務」。此舉引發政壇震動，也讓藍營現任市長蔣萬安的連任之路再添變數。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（30）日晚間在截止前正式表態，宣布將投入台北市長選戰。（圖／翻攝自FB@吳怡農）

吳怡農有意角逐台北市長消息一出，曾以民眾黨身分參選議員的網紅吳達偉（Z9）第一時間於臉書發文「超強奇兵，派出來萬安就要輸了。」短短幾小時內吸引上百名網友留言，但留言區立場分歧，有人看好吳怡農帶動年輕選票，也有人冷嘲：「北市版吳崢、怎麼選都選不贏一直造神讓他選」、「吳出來只是讓DPP北市議員不要輸太多」、「他在北松山被虐慘」、「這是延續政治生命的高招，目的不在選贏，而是跟蔣萬安拼過了就有資歷在呀」。也有人反問：「不是該派王世堅嗎？人氣更旺！年輕票應該會更高吧」。

吳怡農曾於2020年代表民進黨挑戰當時尋求立委連任的蔣萬安，參選台北市第三選區中山和北松山立委，當時打出「雙帥對決」話題。最終吳怡農以9萬9539票、45.4%得票率敗給蔣的11萬2784票（51.44%），相差約1萬3千票。2023年立委補選時，他再度披掛上陣，以47.27%得票率再度惜敗國民黨王鴻薇（52.26%），卻創下民進黨在該區歷來最佳表現。

面對外界關注，吳怡農表示，自己將結合多年推動公共政策與國際交流的經驗，爭取黨內支持，為台北市民打造更有韌性、更前瞻的首都。預計今（31）日下午，他將親赴民進黨中央黨部正式遞交參選意願書。

