吳怡農宣布不收企業捐款 王世堅：有些人有潔癖、符合法規即可

表態爭取民進黨2026台北市長提名的「壯闊台灣」創辦人吳怡農，16日正式宣布，未來參選期間將不接受任何企業捐款。對此，民進黨立委王世堅今（17）日受訪時表示，有些人比較潔身自好、有潔癖，只要符合《政治獻金法》、《選罷法》規定，不超過一個額度，都是合法的，他都予以尊重。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

民進黨今日下午例行中常會，王世堅在會前接受媒體聯訪。媒體問到吳怡農宣布不接受企業捐款，是否會讓地方很頭痛、打亂民進黨選舉步調？

王世堅回應，只要符合《政治獻金法》規定，每位候選人都遵守，也都會有不同作法，有些人也許比較潔身自好、有潔癖，所以不收大筆金額，不過《政治獻金法》都有規定，只要不超過額度都是合法的。

「壯闊台灣」創辦人吳怡農。（資料照／中天新聞）

王世堅認為，在《政治獻金法》、在《選罷法》的規範之下，每位候選人都有其選擇，吳怡農只是發表了他的選擇與看法，各界都會尊重。

王世堅對於吳怡農宣布不收受企業捐款一事表示尊重。（圖／中天新聞）

媒體追問，這樣會不會有污名化企業捐款？王世堅則說，這就是每個人不同的看法，但是《政治獻金法》也有規範企業的捐款額度，國家已經算是很嚴格地把企業介入議員、立委、縣市長未來的問政、運作方面，都已經壓到最低的程度。所以一切就按法規判斷，如果在法規之內的，誰都不能去說誰是對，誰是錯。

