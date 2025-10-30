即時中心／廖予瑄報導

外界矚目綠營如何布局2026年地方政府選舉，民進黨日前公告，欲參選2026年縣市長者，可在10月31日前填寫「表達意願表」，並送交組織部，以提供選舉對策委員會參考。對此，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，明（31）日將前往中央黨部遞交意願表，「盼成為台北最強戰力」，他並直言，未來將把台北市打造成一座更具韌性與前瞻性的首都。

吳怡農過去曾表達過，「想要參選台北市長」；後續吳並證實表示，他將會爭取機會服務市民，「相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。」

廣告 廣告

不過吳怡農也說，已建議選對會再度斟酌，畢竟距離投票還有一年多，「以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉。」

然而，31日為表達意願表繳交的截止日期，因此吳怡農也選擇趕在最後一刻，在明日赴黨中央遞交意願表，並壓線宣布參戰。

原文出處：快新聞／吳怡農宣布了！將參戰2026台北市長選舉 壓線赴黨中央遞交意願表

更多民視新聞報導

黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表

邱議瑩火大了！喊告邱毅誣指「3大弊案」 再轟柯志恩尖酸刻薄

花蓮義煮團昔遭刁難！議員怒皆「縣府訂便當」預算：近億

