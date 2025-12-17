吳怡農宣布「不拿任何一筆企業捐款」 喊話蔣萬安跟進

聲勢待突破的民進黨台北市長擬參選人吳怡農，仍一步步地推進他的參選步伐。吳怡農16日宣布，「我不會拿任何一筆企業捐款」，更喊話爭取連任的蔣萬安市長，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也承諾不再接受企業捐款。

吳怡農。（圖／臉書）

吳怡農指出，京華城案的檢察官接受媒體採訪指出，時任的台北市副市長彭振聲曾說：「怕案子不過，影響市長的財團支持。」檢察官還說，希望不要有下一個不公平的京華城案。

吳怡農說，在民主國家，照理來說人民是頭家，可是他想大家都發現，已經不是一人一票、票票等值的時代了。因為，有些人的票，更能影響決策。

廣告 廣告

他語帶嘲諷，暗批前市長柯文哲，「現在我們看到的台灣民主，是一個政治人物有 USB 金流、Excel Pay 的社會；是一個讓民眾對政治失去信任的社會。最可怕的是，大家都習慣如此、接受如此。」

柯文哲。（圖˙／中天新聞）

吳怡農強調，開始參政時，他承諾自己，要在每次選舉都進步，這是為民主的承諾。而「進步」要從基本的守法開始。

吳怡農提到，第一次參選，他只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳，遵守「政治獻金法」；第二次參選，他不掛看板，遵守台北市議會「台北市競選廣告物管理自治條例」；接下來，作為首都市長的參選人，他要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴。所以未來，他不再接受企業的捐款，且只收電子捐款，一切留下金流紀錄。

「婉拒企業的選舉捐款，對候選人來說，是巨大的一步，」吳怡農說，依他的經驗來說，企業捐款在政治獻金的佔比，在他第一次參選是 23%；第二次則是 20%；可是他也深知，金錢在政治中有過大影響力；台灣的民主若要進步，這是我們不得不面對的課題。

吳怡農呼籲，在這次選舉，有更多候選人一起站出來，不分黨派地說：我們不收企業的捐款，我們不要「高貴」的選舉。也呼籲蔣萬安市長，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也承諾不再接受企業捐款。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

吳怡農認為，一次次讓選舉的文化有點不一樣，一年年下去，相信台灣的民主社會更加陽光、公開、被民眾相信。許多民主國家，都直接禁止企業的選舉捐款，就是為了避免金權政治。

他期待，台灣的選舉，要跟高額的選舉經費、財團的捐款，說不。他期待，台北市府沒有財團金主，所以沒有黑箱跟暗室，會全力為市民服務。

吳怡農坦言，「一定會有許多人說，這樣的選舉方式選不上」；可是他會在艱困選區拼到最後一刻，也相信台北市民會用選票支持陽光、不被財團影響、為民服務的人選。

吳怡農說，「希望讓每一位市民做怡農的股東、我的老闆」，這也是為什麼，他這段時間用客廳會、用街訪，堅持要親自聽見大家的聲音、親自做溝通。接下來，他也會繼續努力，讓你了解我對「陽光台北」的願景。

延伸閱讀

行政院不副署《財劃法》 蔣萬安：對台北市造成嚴重衝擊

市長蔣萬安就職滿3年 北市警用智慧科技建構安全之都

政院「不副署、不執行」財劃法！ 蔣萬安：憲政原則應該執行