吳怡農宣布「陽光政治主張」！喊「不收企業捐款」 籲蔣萬安跟進

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前表態參選台北市長，昨(16)日正式宣布「陽光政治主張」，表示未來不會拿任何一筆企業捐款，不用擔心他有財團金主，也呼籲更多候選人不分黨派地響應，並點名現任台北市長蔣萬安，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也承諾不再接受企業捐款。

吳怡農表示，京華城案的檢察官接受媒體採訪指出，時任的台北市副市長彭振聲曾說「怕案子不過，影響市長的財團支持。」檢察官還說，希望不要有下一個不公平的京華城案。在民主國家，照理來說人民是頭家，但大家應該都發現，已經不是一人一票、票票等值的時代了，因為有些人的票，更能影響決策。現在看到的台灣民主，是一個政治人物有USB金流、Excel Pay的社會；是一個讓民眾對政治失去信任的社會。最可怕的是，大家都習慣如此、接受如此。開始參政時，他承諾自己，要在每次選舉都進步，這是為民主的承諾，而「進步」要從基本的守法開始。

吳怡農指出，第一次參選，他只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳，遵守「政治獻金法」。第二次參選，他不掛看板，遵守台北市議會「台北市競選廣告物管理自治條例」。接下來，作為首都市長的參選人，他要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴，所以未來，他不再接受企業捐款，且只收電子捐款，一切留下金流紀錄。婉拒企業的選舉捐款，對候選人來說，是巨大的一步。依他的經驗來說，企業捐款在政治獻金的佔比，在他第一次參選是23%；第二次則是20%，可是他也深知，金錢在政治中有過大影響力，直呼「台灣的民主若要進步，這是我們不得不面對的課題。」

吳怡農呼籲，在這次選舉，有更多候選人一起站出來，不分黨派地說不收企業的捐款，不要「高貴」的選舉，也呼籲蔣萬安，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也承諾不再接受企業捐款。一次次讓選舉的文化有點不一樣，一年年下去，他相信台灣的民主社會更加陽光、公開、被民眾相信。許多民主國家都直接禁止企業的選舉捐款，就是為了避免金權政治。

吳怡農期待台灣的選舉，要跟高額的選舉經費、財團的捐款說不；期待的台北市府沒有財團金主，所以沒有黑箱跟暗室，會全力為市民服務。「我知道一定會有許多人說，這樣的選舉方式選不上，可是我會在艱困選區拼到最後一刻，也相信台北市民會用選票支持陽光、不被財團影響、為民服務的人選。」喊話希望讓每一位市民做他的股東、老闆，這也是為什麼，他這段時間用客廳會、用街訪，堅持要親自聽見大家的聲音、親自溝通，接下來也會繼續努力，讓市民了解他對「陽光台北」的願景。

