吳怡農將遞件報名台北市長初選 王世堅表態支持：我知道我不是最強

王世堅表示支持吳怡農參選台北市長。資料照，楊亞璇攝



民進黨布局2026大選，黨內開放有志參選者在10月31日下午5點前將表達意願表送交組織部，供選舉對策委員會參考。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（10/31）將在下午前往民進黨中央黨部遞交，民進黨立委王世堅表示，他當然支持吳怡農，一定會盡全力幫忙；至於自己是否遞交參選意願表？王連忙澄清，認為要讓最強的出來，「我知道我不是」。

針對吳怡農下午要遞交參選意願書，王世堅表示，「很好啊很好」，吳參選他一定盡全力幫忙，前兩次吳怡農選立委他也全力幫忙，服務處讓他用、戰車也借給他，這都沒有問題，鼓勵吳怡農參選。黨一定是推出最強的，吳怡農是不是最強還要看其他有意願爭取的人，但自己會支持，以前也是。前2次吳怡農沒選上很可惜，這次一定支持他。

媒體追問王世堅不考慮登記嗎？王世堅連忙回應，「不不不，要讓最強的出來，我知道我不是」。被問到「如果民眾覺得你最強」？王世堅說，不會啦！不可能有這個情況，他一定支持黨推出的人選，不管過去有沒有私交、認識深不深，這些都是其次，只要黨初選通過提名一定是最強，他一定會支持。

