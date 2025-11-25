吳怡農對黨內操盤手開砲 楊蕙如酸自以為王子：投票前屁都不敢放

已表態爭取民進黨2026台北市長提名的「壯闊台灣」創辦人吳怡農，日前突對黨內開砲，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，此言論一出引發部分綠營支持者不滿。對此，「卡神」楊蕙如大酸，吳怡農這種投票前屁都不敢放，被32:0完封之後為了自己要選台北市長的幻想，口出狂言批評同志，叫戰名嘴、放馬後砲，超無恥！

「壯闊台灣」創辦人吳怡農。（資料照／中天新聞）

吳怡農昨（24）日接受《新聞放鞭炮》專訪時，被問到2023年立委補選以5000票之差輸給王鴻薇，為何採取佛系打法，導致很多支持者因此不支持他選台北市長。吳怡農表示，自己當然不認同這樣的評價，因為大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，或不願意去看清台北市選民結構，佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。

廣告 廣告

吳怡農表示，佛系打法不是自己說的，自己不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、汙辱對手，但絕對挑戰對手的立場與政見，這是大家可能的誤會，台北市民期待的是理性的討論。他進一步指出，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到催出6成投票率，結果是不同意大於同意票。

「卡神」楊蕙如。（圖／楊蕙如臉書）

對於吳怡農這番言論，楊蕙如今日在臉書發文開嗆，吳怡農在那邊放馬後砲批評大罷免大失敗的操盤手，讓我很不屑這個人，覺得這個人很下作！

楊蕙如不以為然地說，你有本事就在大罷免之前反對，忠言逆耳（像王世堅、林右昌或是我這樣），無懼壓力講真相，才值得基本的尊重。

楊蕙如再開酸，吳怡農這種投票前屁都不敢放，被32:0完封之後為了自己要選台北市長的幻想，口出狂言批評同志，叫戰名嘴、放馬後砲，超無恥！

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

楊蕙如諷刺，以前只是覺得這個人是活在自己世界的草包，現在才發現他是沒有下限、極度自私、自以為是的廢棄物。比較好奇這種自以為是王子的廢棄物，到底有誰會支持？

延伸閱讀

「Bubble Boy」一戳就破！楊智伃批：吳怡農說話只看情緒氛圍

綠營主流不愛正常人？北市藍營新戰將點破吳怡農困境

吳怡農開嗆黨內操盤手 黃揚明酸：北市提名沈伯洋機率愈來愈高了