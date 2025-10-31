吳怡農帶傷遞交台北市長參選意願表 暗指蔣萬安「傳統政治經驗」沒解決市政問題

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天（31日）下午前往民進黨中央黨部，壓線遞交「參選台北市長意願書」。（圖／姜永年攝）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天（31日）下午前往民進黨中央黨部，正式遞交「參選意願表」，爭取提名參選台北市長。吳怡農受訪時表示，民進黨長期在台北屬艱困選區，但他相信只要以正向態度、堅持乾淨包容的選戰，重新建立大家的信任，就一定會成功。至於外界關注將再度與現任台北市長蔣萬安對決，吳怡農說，最重要的還是回到市民朋友們，「過去3年，我們有沒有感受到生活變好？相信大家心裡都有數」。

吳怡農今天前往民進黨中央黨部遞交參選意願表，因現身時右手包著護具，引起媒體關心。他坦言，因肩關節唇撕裂傷，大概在2週前動了小手術，醫生說護具還要再戴1個月，3個月後才能復健、舉重。

廣告 廣告

吳怡農受訪時表示，過去5年多來，自己帶領團隊專注於社會韌性的建設，透過社區合作、國際接軌與科技創新，在第一線解決生活中的現實問題。他強調，自己從商業、金融、公部門到非營利組織的多元經驗，能為台北帶來新的活力與正向改變。

談及選情，吳怡農表示，民進黨長期以來在台北屬艱困選區，但他相信只要以正向態度、堅持乾淨包容的選戰，重新建立大家的信任，「我們一定可以成功，因為台北值得一個更有活力的未來」。

吳怡農今天前往民進黨中央黨部遞交參選意願表，因肩關節唇撕裂傷戴著護具現身。（圖／姜永年攝）

被問及是否期待與蔣萬安再度對決，吳怡農回應，若自己獲得民進黨提名，當然就會與蔣萬安成為對手，不過與其談雙帥對決或其他想像，最重要的還是回到市民朋友們，「過去3年，我們有沒有感受到生活變好？相信大家心裡都有數」。

吳怡農說，每個人都有不同經驗，但不是傳統政治經驗就能夠擔任一個好的市長。他強調，「如果傳統政治經驗就足夠的話，現在台北市不會存在那麼多問題」，就是因為傳統政治經驗不足以解決問題，所以才需要更多元的觀點來治理城市。

對於黨內競爭及派系問題，吳怡農感謝各界支持，並透露自己這次參選經過長期準備，也強調是自己主動提出參選，而他在過程中已與許多朋友分享對台北未來的規劃與想像，也是因為看到基層家庭的困難，才決定投入選戰。

至於若遞交參選意願，黨內最後仍徵召其他人選？吳怡農說，自己尊重中央安排，「我能控制的就是盡我一切努力，以謙卑積極的態度爭取社會支持」。他說，今天的遞件程序雖只是第一步，但對他來說，這是對台北未來、對台灣安全非常嚴肅的承諾，「無論如何，我一定會堅持下去。」



回到原文

更多鏡報報導

明將壓線遞交參選台北市長意願表 吳怡農：爭取黨內支持

綠營戰台北／新生代包袱多！吳怡農遭質疑沒經營基層 苗博雅挺廢死仇恨值高

傳選2026台北市長 吳怡農今證實：會爭取機會服務市民