吳怡農帶肩傷遞交台北市長參選意願表 「我們一定要成功」

吳怡農今前往民進黨中央黨部，遞交2026年台北市長參選意願表。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農左手因肩關節唇撕裂傷，日前動手術，今（31日）下午帶傷前往民進黨中央黨部，遞交2026年台北市長參選意願表，他表示，台北市對民進黨而言是艱困選區，但相信只要以正向態度，堅持乾淨、包容的選戰，「絕對可以成功、我們一定要成功」。

吳怡農今日下午赴黨中央黨部，遞交2026年台北市長參選意願表時受訪，指出過去20多年來，其工作經歷橫跨商業、金融投資、公部門，如今在基層非營利組織，他認為，這些多元經驗與視角能為台北的未來發展注入帶來正向的貢獻、注入新的活力。

吳怡農坦言，台北市對民進黨而言是一個艱困選區，但他相信，只要以正向態度，堅持乾淨、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，「相信絕對可以成功，我們一定要成功」，即日起他將展開一系列「客廳會」與市民直接交流，他期待能與大家攜手為台北的未來奮鬥。

吳怡農（中）2週前動了小手術，今負傷遞交意願表。（鏡新聞）

面對外界關注是否再度與現任市長蔣萬安對決，吳怡農回應，重點不在競爭對象，而在於市民是否真切感受到生活改善；針對綠委王世堅表態力挺，吳感謝黨內夥伴支持，無論是公開的或私下的，但他認為最重要的是社會大眾的支持，因為那是最核心、最重要的肯定，選對會最後也會以這點為依據，來做最後的提名。





