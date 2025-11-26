吳怡農惹怒大老？他酸：衝聲量卻得罪三種人

▲有意參選台北市長的吳怡農，近日砲轟黨內大罷免操盤手，引起輿論熱議。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟理事長吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長，不過他日前接受專訪，卻痛批黨內的操盤手，對大罷免的預測與真實民意脫節，引發黨內不滿。資深媒體人謝寒冰認為，吳怡農目前亟需媒體聲量來爭取提名，但吳的言行卻把媒體、黨內操盤手，以及評論時事的名嘴都得罪光了，恐不利於他後續的競選。

謝寒冰在政論節目《57爆新聞》中指出，吳怡農在爭取提名關鍵期，卻不斷公開得罪黨內與媒體圈人士，例如吳怡農曾有過上節目遲到，甚至不知道該節目是直播節目的狀況，顯示其完全狀況外；另外，針對吳怡農日前稱輝達（NVIDIA）設點，不能算是台北市長蔣萬安政績的說法，但如果這不算政績，那什麼才算政績？他認為吳怡農此舉突顯了自己沒有具體政績可以拿出來。

廣告 廣告

謝寒冰最後總結表示，吳怡農此前的言行時常給人一種「很空」的感覺，又例如吳怡農有次與前總統蔡英文同台時，突然被要求講話卻顯得結結巴巴，事後吳怡農解釋自己當時在注意蔡英文的花襪子。謝寒冰認為，吳怡農的這種行為總是讓人覺得怪異，實在是令人匪夷所思。這也呼應了他對吳怡農「沒有東西可以拿出來用，只能講別人」的評論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

讚吳怡農比沈伯洋正常多了 她嘆：越講道理反而越不討好深綠核心

派吳怡農、苗博雅挑戰蔣萬安？侯漢廷直言沒用：民進黨會全面潰敗

直攻北市徵召戰！吳怡農推「五強民調」王世堅、鄭麗君全入列