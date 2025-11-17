吳怡農戰蔣萬安？醫勸學王世堅說話：先選議員、瞄準2030台北市長
台北市長蔣萬安力拚連任，壯闊台灣創辦人吳怡農表態代表民進黨參選。醫師沈政男認為，吳、蔣兩人不同層級，建議吳怡農先選台北市議員，看民進黨立委王世堅說話影片並練習模仿，把「壯闊台灣」改成「壯闊台北」，瞄準2030台北市長。
沈政男今在臉書發文說，吳怡農是吳乃德的兒子，吳乃德是政治學博士，在1987年以後的台大學運圈是重要導師與啟蒙者，當時大家都會參加他帶領的讀書會，國民黨主席鄭麗文也是其中一員。吳怡農講話風格跟父親類似，都是溫文儒雅，不疾不徐，這樣的風格當學者很適合，要選舉就嫌口味清淡了一些。
沈政男說，看蔣萬安，也是外型好、溫和理性的類型，但講話該要有抑揚頓挫、表情升降的時候，還是能夠做出來。他建議吳怡農要兇一點、野一點，才能彰顯出個性，而不只是帥帥呆呆的偶像。他會講台語，應該要多講，講台語就不會那麼文謅謅、字正腔圓，多練習以後，再回來講國語，就會多了一種草根的氣口。
沈建議，吳怡農可以去看前總統陳水扁怎麼說話與演講，剛好跟他是一個對比。陳水扁的口語風格不是天生，而是在一場場造勢場合裡琢磨出自己的風格。現在的政治人物都是用螢幕講給選民聽，不需要那麼高超的演講術，但至少要吸引人家聽下去，否則一個按鍵就會關機，不像造勢場合來就來了，多少聽一下。
沈認為，陳水扁若太遙遠，王世堅就是一個最好的典範，建議吳怡農每天看王世堅受訪、質詢與演講影片，感染那股既草根又霸氣的氣勢，這是他最欠缺的風格元素。沈說，王世堅說話，好像即席，其實都是精心設計，事先就要想好該有的哏，鏡頭一來，舞台一上，才能開口就吸睛，讓人家想聽。
沈也說，吳怡農有「壯闊台灣」組織，問題是，現在是要選台北市，是不是應該改成「壯闊台北」？很殘酷地，吳怡農自認有立委與台北市長格局，而2026看起來，他也沒有機會選上台北市長。為什麼吳怡農都要挑戰蔣萬安？兩人就是不同層級，這沒辦法，「雖然個人條件你以為你不輸他，但現實就是他領先了你。」
他說，吳怡農可以放眼2030的台北市長，因為蔣萬安之後，藍營也面臨了欠缺大咖的狀況，他的機會就來了。吳怡農應該先在台北市找到舞台，不妨先選市議員，在議會表現市政專業，四年後再選台北市長。2030可以選台北市長的綠營人選有好幾位，但吳怡農有相對優勢，沒那麼風格極端，可以吸引中間選民。
他認為，吳怡農還年輕，先在台北市基層經營，當上市議員以後可選市長也能選立委，是比較踏實的方案。更殘酷的是，如果吳怡農連台北市議員都選不上，那就證明了不適合這個行業，該考慮轉換跑道了。
