吳怡農批大罷免惹議 王世堅稱「早已盡本分」：再評論只是重啟紛擾

民進黨立委王世堅下午出席中常會前受訪。楊亞璇攝



有意參選2026台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農稱，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果。」引發爭議。先前反對大罷免的民進黨立委王世堅今（11/26）受訪被問及是否聲援吳，他說，自己有跟主席在發生前、發生中都有提出他的一些看法，只是盡他的本分，現在再提起當初只是造成紛擾。

王世堅指出，他不曉得吳怡農是怎麼說的、不清楚，他不評論吳怡農，但在大罷免的立場，自己先前已經講過，「我盡我應該在黨內發的聲音」，他有跟主席在發生前、發生中都有提出他的一些看法，只是盡他的本分，麼這事情都已經過那麼久了，社會自有公評。若再做任何的評論，其實對於當初的一些紛紛擾擾只是再提起。

王世堅指出，國家現在必須繼續再往前看，比方說賴清德總統今天提起的國防預算增加的問題，這個就足以讓社會來討論相當一段時間，因為這個是深水區的問題，也是國家、全體國民必須勇敢地面對、去處理的問題，這些可能遠比先前討論的一些事都要重要。

