吳怡農拋民調「僅落後王世堅」！綠委喊尊重選對會：整合好不是大問題

記者楊士誼／台北報導

吳怡農公布民調指出自己僅落後王世堅，吳思瑤、沈伯洋也對此做出回應。（圖／翻攝畫面）

爭取民進黨台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（26）日公布民調指出，在「綠營支持者」當中，王世堅以22.7％支持度領先，吳怡農以20.3％排名第二；而在「非藍白支持者」當中，吳怡農民調目前第二。民進黨立委沈伯洋表示，只要有好的整合，對黨內並不是大問題；吳思瑤則笑喊「還好我沒在民調中」，但她也強調，可以為自己推廣，但要尊重選對會最終的決定。

沈伯洋表示，只要推出最強的人選最終一定能說服支持者，怎麼說服則是另一回事。台北市確實是艱困選區，但在罷免過程中有很多非綠選民，約10％至15％藍白選民投下同意罷免票，能否爭取這些人也是重要的事情，「我相信只要是有好的整合對黨內並不是大問題」。

廣告 廣告

吳思瑤則笑喊「還好我沒有在民調當中，因為我多次表達我沒有意願」，她指出，吳怡農對於參選台北市長確實展現其強大的企圖心和熱情，還是肯定吳怡農的用心，許多的選舉宣傳、跑基層、政策闡述的努力都正面肯定。吳思瑤指出，從這份民調也可看出，吳怡農想證實在台北市幾位潛在候選人當中是有競爭力的。

吳思瑤表示，透過民調為自己的努力跟願景背書都是可以進行的方法，但選對會進行徵召的同時，民調雖然會是參考依據之一但也會有其他考量，吳怡農為自己推廣也可以，但還是要尊重選對會最終的定奪，「相信每一位有潛力競爭的民進黨人，不管誰出線都要展現出跟吳怡農一樣旺盛的意圖」。

更多三立新聞網報導

被徵召就發百份雞排！北市長民調支持度居冠 王世堅喊：非提名唯一標準

僅落後王世堅！公布北市5人選民調 吳怡農：最有底氣突破綠營基本盤

拚出線！吳怡農明公布台北市長「5人選」民調 籲綠選對會作徵召考量

吳怡農「民進黨內操盤手會選大罷免不會這樣」 李正皓：差不多就好

