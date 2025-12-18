吳怡農拋「不收企業捐款」慘了？張斯綱酸：迴力鏢插在賴背上

登記角逐民進黨台北市長初選的壯闊台灣創辦人吳怡農，於16日宣布其「陽光政治」的核心承諾，表明未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款。台北市議員張斯綱表示，吳硬是把「收企業捐款」跟「不重視人民利益」劃上等號，「迴力鏢」恐直接插在身兼民進黨主席的總統賴清德背上，並諷刺吳下這步險棋後，想選台北市長恐沒戲了。

吳怡農日前表示，將全面採取電子捐款制度，讓政治獻金的來源與流向都能被清楚檢視，並強調自己不會有金主，只會有全民捐款作股東。對此，張斯綱昨(17)日在臉書表示，吳這番話說得很漂亮，卻依然是不食人間煙火的文青風。

張斯綱進一步說道，依照現行《政治獻金法》，企業對政黨或候選人的捐贈，本就有明確的額度限制與規範，一切都是合法公開的，只要依法申報，這是台灣民主政治運作的常態，而吳怡農為了墊高自己的道德光環，硬是把「收企業捐款」跟「不重視人民利益」劃上等號；張認為，這記「迴力鏢」雖然是想丟給對手，但怎麼看都像是直接插在自家黨主席賴清德的背上。

張斯綱指出，賴清德總統競選時的申報資料，滿滿一整排的「建設公司」、「開發公司」，動輒百萬的企業捐款，全部都是吳怡農口中所謂的「財團」，若吳怡農的邏輯成立，收了企業錢就是「財團利益優先」，那是在指控賴清德總統不顧人民利益嗎？是在暗示民進黨中央都在跟財團掛勾嗎？

張斯綱直言，吳怡農這招「高級黑」，把賴清德依法收受的政治獻金，瞬間變成「不清高」的罪證，並諷刺表示，賴清德的小心眼是眾所皆知，吳怡農下了這步險棋，再想代表民進黨出來選台北市長，恐怕是沒戲了。

