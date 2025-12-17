吳怡農拋「不收企業捐款」震撼彈 點名蔣萬安跟進表態

吳怡農宣布：選舉將不收企業捐款打造「陽光台北」喊話蔣萬安也承諾。吳怡農提供

吳怡農昨晚（16日）宣布其「陽光政治」的核心承諾，表明未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款，並全面採取電子捐款制度，讓政治獻金的來源與流向都能被清楚檢視。吳今強調，自己不會有金主，只會有全民捐款作股東；並向台北市長蔣萬安喊話，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也應承諾不再接受企業捐款。

吳怡農提到京華城案的檢察官接受媒體採訪時指出，時任的台北市副市長彭振聲曾說：「怕案子不過，影響市長的財團支持。」吳怡農指出，民主制度的本質應是「人民是頭家」，但現實中，往往是企業對政治決策的影響力更大。

吳怡農回顧自身參政經驗指出，第一次參選時，即堅持所有政治獻金依法開立收據、不設暗帳，完整遵守《政治獻金法》；第二次參選，則不設置競選看板，遵守台北市競選廣告物管理相關規範。

吳怡農進一步說明，作為首都市長的參選人，他要做的不只是依法行事，而是主動提高標準。他坦言，婉拒企業捐款，對任何候選人而言都是一項不小的挑戰，但也彰顯其必要性。

吳怡農也呼籲蔣萬安市長，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也應承諾不再接受企業捐款。台北作為首都，更應成為選舉文化轉型的示範城市，以公開、透明與誠信，重新贏得市民的信任。

吳怡農期待，選舉文化能一次次變得更不一樣，最終打造一個沒有黑箱、沒有財團金主、全力為市民服務的「陽光台北」。

