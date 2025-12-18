吳怡農拒企業捐款，民進黨能比照辦理？黃揚明幫算口袋深度：根本不缺錢

2026年縣市長選舉倒數不到1年，面對力拚連任的國民黨台北市長蔣萬安，民進黨台北市長人選仍是未定之天，積極爭取提名的壯闊台灣發起人吳怡農近日在臉書發布「陽光政治主張」，強調未來不會拿任何一筆企業捐款，市民不用擔心他有財團金主，「我希望讓每一位台灣人做我的股東」；他更呼籲，所有參選人不分黨派都應共同承諾。對此，媒體人黃揚明17日在臉書直言，吳怡農承諾不接受任何企業捐款，這樣的「陽光」，其來有自，因為他根本就不需要。

廣告 廣告

吳怡農16日在臉書表示，參政時他就承諾自己，每次選舉都要進步，而「進步」要從基本的守法開始，首次參選只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳，遵守「政治獻金法」；第二次不掛看板，遵守台北市議會「台北市競選廣告物管理自治條例」；這次，作為首都市長參選人，他要做的不只是守法，還要贏得民眾信賴，未來不會再接受企業的捐款，且只收電子捐款，一切留下金流紀錄。

吳怡農更提及喧騰一時的京華城案，他表示，時任的台北市副市長彭振聲曾說「怕案子不過，影響市長的財團支持」，政治人物有USB金流、Excel Pay的社會，會讓民眾對政治失去信任，最可怕的是，大家都習慣、接受如此。他揭露，他個人企業捐款在政治獻金的占比中，首次是23%、20%，他深知金錢在政治中有過大影響力，但台灣的民主若要進步，這是不得不面對的課題。

點名蔣萬安 吳怡農籲承諾不接受企業捐款 ​

吳怡農也呼籲並點名蔣萬安，此次選舉候選人不分黨派，共同承諾「我們不收企業的捐款，我們不要高貴的選舉。」對此，黃揚明指出，吳怡農二度參選立委，2020年申報的政治獻金收入總額為2832萬餘元，其中企業捐款總數為503萬餘元，企業捐款收入佔整體收入約17.8%，且選後結餘款有461萬元，也就是說，即使沒有企業捐款，缺口也僅約42萬元。

​黃揚明續指，2023年的立委補選，他申報政治獻金收入總額為813萬餘元，其中企業捐款159萬元，占比為19.5%，同樣不到2成。此次結餘款更達356萬餘元，甚至到今年3月申報，政治獻金專戶還有252萬餘元款項，由此來看，企業捐款對吳怡農真的沒這麼重要，他更點出，何況吳怡農並不缺錢，2022年底申報財產時，名下存款超過4千萬元，「​總之，能節省選舉開支，都是好事。​不過，吳怡農現在該努力的是，先被提名再談願景。」

更多風傳媒報導

