吳怡農拚再戰蔣萬安！沈政男勸「改走這路線才有優勢」 曝他最大弱點

藍綠白積極備戰2026大選，而由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」，民進黨至今未推派人選，更是僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞交意願書；精神科醫師沈政男指出，吳怡農應該先選市議員累積實力，把目標放在2030年的縣市首長選舉。沈政男坦言，吳怡農就是民進黨的蔣萬安，可惜綠營不懂得栽培政治人才。

沈政男透過臉書發文，直言吳怡農跟父親、也就是政治學博士吳乃德一樣，都是溫文儒雅、不疾不徐「適合當學者的類型」，因此擺到選舉的戰場上，就少了一點個性，沈政男指出，就像蔣萬安雖然也是溫和的類型，但在該有表情、語氣變化時也能做出來，吳怡農如果不兇一點、野一點，很難彰顯出個性。

廣告 廣告

「當政治人物可以展現原來的個性特質，但往往不足，這時候就要有調整與學習的空間，這就是政治人物的專業所在之一」，沈政男強調，吳怡農要做的是把跟選民的隔閡去掉。

沈政男認為吳怡農打不贏獎萬安。（資料照，盧逸峰、顏麟宇攝）

沈政男認為，吳怡農可以學學前總統陳水扁的演講風格，畢竟後者選上台北市長的經驗就擺在那邊，與其展現出高超的演講術，不如學會怎麼吸引人家聽下去。沈政男也補充，如果陳水扁的例子太遙遠，則可以參考民進黨立委王世堅，因為王世堅那股既草根又霸氣的氣勢，就是吳怡農最欠缺的風格元素。

「吳怡農是綠營的蔣萬安，可惜綠營不懂得栽培政治人才」，沈政男認為，比起這次就投入選舉，吳怡農放眼2030大選的成功機率更高，畢竟他在綠營內也具有「風格較不極端、可以吸引中間選民」的相對優勢；沈政男進一步表示，吳怡農還年輕，可以先選市議員展現專業性、累積實力，基層經營好了再去考慮選市長或選立委，這樣才比較實際。不過沈政男也直言，如果連市議員都選不上，就該考慮轉換跑道了。

沈政男最後也表示，無論綠營派誰，2026已是蔣萬安的囊中物，與其浪費時間拚選舉，不如及早思考2030要派誰出來。

更多風傳媒報導

