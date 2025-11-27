吳怡農拚台北市長！基層開炮「憑什麼」：只會發mail

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農26日公布一份委託山水民調執行的綠營台北市長潛在參選人互比式民調。調查結果顯示，在「非藍白支持者」群體中，立委王世堅以24.2%支持度領先，吳怡農以15.3%位居第二，落後8.9個百分點。立委沈伯洋11.2%、前文化部長鄭麗君9.9%、前交通部長林右昌5.1%分列三至五名。若僅看「綠營支持者」，王世堅22.7%與吳怡農20.3%差距縮小至2.4個百分點，在誤差範圍內。

吳怡農宣布參選卻引發基層強烈質疑。台北市文山區華興里長陳峙穎25日在臉書發文開砲，直指吳怡農憑什麼覺得自己夠格選台北市長。陳峙穎批評，吳怡農2019年初次參選後，除了成立壯闊台灣聯盟，每隔一段時間發電子郵件到各里長信箱外，從來沒看過在基層走動。他更直言在吳怡農身上看到滿滿菁英的傲氣，認為其論述空洞、與基層民意脫節，建議若真要服務台北市民，應從基層民代開始選起。

面對基層質疑，吳怡農回應「並不意外」，強調過去在北市參選、推動公共議題與政策倡議，都希望讓台北更好，願意持續展現更多實質行動爭取市民認同。他表示這份民調讓他看見自己在基層的爆發力。

媒體人黃暐瀚在節目《57爆新聞》分析，這份民調並非亂公布。吳怡農明知王世堅最強但不會參選，因此公布民調將球踢回選對會，告訴大家雖然很多人批評他，但他是最沒有仇恨值的人選，要努力開拓中間選票，讓民進黨開出以往沒有開過的台北市長選局。

黃暐瀚指出，吳怡農現在面對的不是選對會、邱義仁、徐國勇，而是綠營自己人的反對聲浪。當吳怡農宣布參選時，北市議員簡舒培第一個跳出來質疑，親綠粉專批評他選兩次立委都沒贏、沒在地方行走。黃暐瀚示警，當綠營議員不挺、親綠粉專討厭、親綠名嘴瘋狂批評，選對會還會思考提名吳怡農嗎？

旅美教授翁達瑞27日發文呼籲綠營團結，指出民進黨團結都未必能在台北獲勝，何況是分裂的台派。他認為吳怡農被台派圍剿，得利的是台北市長蔣萬安以及背後的藍白紅陣營。翁達瑞強調，吳怡農不是台派的敵人，不需把他當成敵人圍剿，同溫層此刻圍剿吳怡農對民進黨的全面選舉策略並無幫助。

黃暐瀚認為吳怡農在走一條險路，認為台北市選民不要藍綠仇恨值，自認沒有藍綠仇恨值的他正在走自己的路，只是看選對會要不要選擇他。這份由山水民調執行的調查，訪問期間為11月20日至23日，有效樣本1075人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

